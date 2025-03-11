日職／捕手認證古林睿煬直球太猛了 新庄剛志不愛季前「宇宙腿」

台灣火球男古林睿煬今天首度穿上火腿球衣出戰熱身賽，面對火腿中繼1局三上三下，火腿監督新庄剛志印象最深的是古林睿煬展現的自信，「他看起來一點都不緊張。」火腿今天以5：4擊敗羅德，持續在熱身賽居第一，新庄剛志卻語出驚人直言：「不太喜歡熱身賽排第一。」

古林睿煬1月底赴日不久就傳出右側腹部傷情，因此無緣經典賽資格賽、火腿來台交流賽，但幸好狀況並不嚴重，調整循序漸進，今天排定第6局上場。

古林睿煬面對首位打者為中村獎吾，第1球就秀153公里，球數1好1壞後，第3球打回投手方被接殺；古林睿煬下一棒面對此役前2打席都敲安、包括1發全壘打的岡大海，在球數落後狀況下，讓他打向一壘界外區出局，上田希由翔則是擊出二壘方向滾地球出局，古林睿煬以11球、三上三下收工。

古林睿煬表示，剛站上投手丘時有點緊張，「但第一球投出後，就感覺比較放得開。」他認為今天整體感覺還不錯，日本媒體提到他在台灣最快球速157公里，他揚起自信笑容表示，現在身體感覺還不錯，預期球速會逐步提升。

新庄剛志指出，「這是他在日本的第一場比賽，好的是看到他很享受在投球，感覺一點都不緊張。」接捕的伏見寅威指出，古林睿煬的直球太猛了，不僅強力且有尾勁，到了本壘板時還會上竄，「這種投手很少見。」

火腿熱身賽戰績現居第一，新庄剛志賽後也被問到此事，而他表示，「其實我不太喜歡熱身賽第1名，我是希望比去年高一位就好，是第6名或第7名，感覺第1名沒什麼好事。」