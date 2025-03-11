中職／桃猿新舵者是東大學霸 來台赴職感受到台人溫暖

樂天桃猿在今天舉行新賽季開季記者會，球團新任副董事長暨執行長牧野幸輝也在今天首度公開亮相，身為東京大學畢業高材生的他，從2012年進入樂天集團工作，在今年3月來台赴職後，他表示儘管自己中文還不流利，但不論是在外用餐或是到超商，都能感受到台灣人想要幫忙他的熱心，讓他覺得很感動。

桃猿在今天舉行開季記者會，並由牧野幸輝宣布包括新賽季售票、球場硬體更新、主場活動等相關新訊息，談到今年3月來台接下副董事長暨執行長工作，牧野幸輝對於這支球隊的印象是攻守有很好的平衡，投打表現也相當穩定，今年除了一軍成績可以期待外，二軍也將會持續強化。

畢業於東京大學的牧野幸輝，在2012年進入日本樂天集團工作，並且在樂天市場擔任業務長達7年，5年前則是轉入網路超市，並且學習到很多倉管、物流與管理經驗，對於這次來台赴職儘管一開始有點擔心，但台灣人的溫暖也感動了他，「雖然我中文不是很流利，但不管是去超商還是用餐，都能感受到大家想要幫忙，讓我覺得欣慰，覺得在台灣受到很多照顧，很溫馨、感動。」

對於上任後與領隊川田喜則攜手在新賽季推出多項改變，牧野幸輝也直言，不論是對於台日樂天球隊的交流，還是球場改建，腦中有很多的想法，但目前還不到對外公佈的時候，如果有好消息肯定會盡快跟球迷分享，川田喜則也說：「我們對於球隊的方向、理念一致這是無庸置疑的，我們都希望讓球隊變得更好甚至拿下冠軍。」