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中職／再度受邀踏上美國職棒 Wing Stars展現台式應援魅力

聚傳媒／ 校園記者陳冠宇報導
照片為桂田文創提供
照片為桂田文創提供

台鋼集團Wing Stars啦啦隊自113年受邀至美國職棒大聯盟的台灣日演出後，114年即將於台灣時間4月24日再度出發前往美國，參加大聯盟西雅圖水手隊及洛杉磯天使隊兩場台灣日活動。此行演出成員是透過自願評比選出，最終獲選的有隊長螢螢、瑈瑈、林浠、JC、李樂、妡0及芃芃，將以「Wing Up! Light on!」為宣傳主軸，象徵Wing Stars從去年的初試啼聲到現在振翅高飛，展現Wing Stars獨特的應援魅力！

桂田文創總經理謝汶芳表示：「很高興能夠再次接到邀請前往美國代表出席台灣日的活動，桂田文創為讓此行更具意義，我們特別規劃自願評比，所有報名要參加美國台灣日的女孩們無不精心準備演出，最後選出7位代表在美國演出雄鷹應援組曲以及雄鷹最新主題曲。同時，也非常感謝主辦單位的支持，讓我們能夠跟在地僑胞接觸以及在美國大聯盟舞台上展現，不論是在地的僑胞，或是剛好到美國旅行的旅客，都歡迎一起進場為我們加油。」

Wing Stars對於這次美國行可說是報名踴躍，去年有參加今年卻沒有在名單內的一粒（趙宜莉）則是因為工作檔期衝突放棄，而今年首次參加的JC、芃芃及李樂表達很興奮也很開心。其中，JC提到原本不打算報名，因評比離週年見面會時間相近，擔心負荷量太大，好在隊友們不斷鼓勵並陪她一起練習才有這次機會；芃芃則表示一定會繼續努力加油，把握這次得來不易的機會，呈現最棒的演出給大家。

西雅圖水手隊年度台灣日，是由ITaiwan Foundation、西雅圖台灣青商會、西雅圖華僑文教服務中心、駐西雅圖台北經濟文化辦事處、Rocks Baseball共同主辦；洛杉磯天使隊的台灣日由橙縣台灣傳統週籌備委員會、長榮航空、汪蔚興僑務委員、陳啟耕僑務委員及Rocks Baseball共同主辦，演出時間分別在美國時間的4月25日、5月1日，屆時Wing Stars將會再次與在地的小朋友一起合作，用舞蹈表演展現台式棒球文化。

聚傳媒

文創 美國 西雅圖

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