日職／二軍孫易磊中繼2局飆速 對決陽柏翔投保送

日職春季教育聯盟賽事兩名台灣球員出賽，日職火腿隊投手孫易磊中繼2局5K失1分，對決同樣來自台灣的樂天金鷲隊野手陽柏翔投出四壞保送，孫易磊單場最快球速152公里。

日職春季教育聯盟北海道日本火腿鬥士隊二軍與樂天金鷲隊二軍交手，樂天隊台灣球員陽柏翔先發打2棒、守游擊；陽柏翔1局上敲出游擊方向平飛球出局，4局上被三振，6局上與孫易磊投打對決選到四壞保送。

今天比賽5局打完火腿0比1落後，6局上火腿換上孫易磊接替登板投球，被首名打者敲出二壘打，三振抓到第1個出局數，四壞保送陽柏翔後再連續投出2次三振、沒有失分。

孫易磊7局上續投先投出三振，接著被岡島豪郎敲出二壘打，2人出局後因為暴投失掉1分，對上曾在台灣讀大學的日籍選手永田颯太郎，三振抓下出局數、沒有擴大失分危機。

孫易磊今天總計用36球投中繼投2局，被敲出2支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速152公里，火腿終場以0比2吞敗。