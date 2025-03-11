影／樂天桃猿「全猿猛進」球員、樂天女孩新戰袍亮相

樂天桃猿於今天舉行球團開季記者會，除了正式發表「NONSTOP全猿猛進」年度主視覺之外，更公布一系列創新計劃，包含換上全新的桃猿男兒主客場球衣及樂天女孩表演服，新賽季也將採用ibon網路售票系統並推出全新購票APP。

球團開季記者會由樂天桃猿新任副董事長暨執行長牧野幸輝、領隊川田喜則，以及球員林立、黃子鵬、梁家榮、林泓育，與樂天女孩小紫、若潼、嘎琳、穎樂共同亮相，展現樂天桃猿創新突破的氣勢與決心。

新任副董事長暨執行長牧野幸輝表示，2025賽季不僅要在戰力上持續突破，更要提升球迷體驗、場館設施，打造更有魅力的觀賽體驗，今天起樂天桃猿門票將可以在ibon購買，提供更便利服務。30日開幕戰也將啟用周邊商品旗艦店，以球員休息室為靈感，讓球迷更深入的與球隊產生連結，5月起也將推出寵物專區，讓球迷可以帶著寵物毛小孩進場，突破以往無法帶寵物進場觀賽的限制。

以嶄新形象迎戰新球季，樂天桃猿發表2025年度主視覺，散發濃烈的日系風格，以日本傳統花紋「和柄わがら」結合浮世繪雲朵，傳遞日式血統本色與劍指總冠軍的氣勢。其中主場球衣，新款球衣採用細緻的日式線條設計，並用經典的樂天紅勾勒出俐落與氣魄，從肩膀延伸到胸前的流線條紋更有如鎧甲一般，賦予球員全力猛進的勇氣；客場球衣同樣使用樂天紅並加入代表榮耀的金色點綴，象徵王者的勝利風範，期許全新的球衣為球員在場上的拚搏帶來更多自信與力量，2025年球季朝著總冠軍前進。

老將林泓育興奮表示，「這次球衣設計很有質感，穿上後感覺像武士準備上場。」副隊長梁家榮也分享，「5年來第一次換球衣，穿上後讓人感覺煥然一新，充滿戰鬥衝勁。」

配合球員換上新戰袍，樂天女孩也將換上全新的主場球衣在球場帶領10號隊友一起為桃猿男兒應援。此外，今年樂天女孩也換上全新的表演服，由知名時裝設計師APUJAN設計，打造兼具運動與時尚感的全新服裝。

2025年樂天桃猿不只是改變，而是全面的升級與進化，隊長林立說：「今年繼續由我擔任隊長，我會以行動帶動球隊，展現『NONSTOP全猿猛進』的精神，帶領團隊一場一場去拚。」