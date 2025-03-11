影／樂天桃猿開季記者會 執行長牧野幸輝：將提升球迷體驗
樂天桃猿下午舉行球團開季記者會，由樂天桃猿新任副董事長暨執行長牧野幸輝、領隊川田喜則，以及球員林立、黃子鵬、梁家榮、林泓育，與樂天女孩小紫、若潼、嘎琳、穎樂共同亮相，牧野幸輝表示，將全面提升球迷體驗、場館設施與數位化服務，打造更具魅力的樂天桃猿賽事體驗。
記者會除了正式發表「NONSTOP 全猿猛進」年度主視覺之外，更公布一系列創新計畫，包含換上全新的桃猿男兒主客場球衣及樂天女孩表演服、採用ibon網路售票系統並推出全新購票APP，新球季樂天桃園球場也針對硬體改造，推出球員Locker Room風格旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，也跟桃園市政府動物保護處合作打造專屬的「寵物樂園」。
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