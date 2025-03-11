影／樂天桃猿開季記者會 執行長牧野幸輝：將提升球迷體驗

富邦悍將隊前天舉辦熱身測試賽，讓球迷體驗主場翻新後的樣貌，並執行球場內新規定。有現場觀看的球迷表示，座位旁有不少專門拍攝啦啦隊的粉絲都被要求收起腳架，讓他直呼：「這一點我覺得很棒！」 有球迷在T

2025-03-11 15:04