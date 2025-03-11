中職／防大砲哥？悍將祭李珠珢條款 新莊禁用腳架攝影網讚爆

富邦悍將隊前天舉辦熱身測試賽，讓球迷體驗主場翻新後的樣貌，並執行球場內新規定。有現場觀看的球迷表示，座位旁有不少專門拍攝啦啦隊的粉絲都被要求收起腳架，讓他直呼：「這一點我覺得很棒！」

有球迷在Threads發文提到新莊棒球場禁止使用腳架，比賽當天他在球場熱區看球時，有好幾位啦啦隊粉絲的腳架都被抓，工作人員說明只要是腳架，不分長短大小都不行，原PO認為這一點很棒，他表示，「球場的走道已經很小了，不要再用腳架之類的東西來擋走路的空間。」

消息一出，網友們紛紛稱讚，「看球體驗提升的大德政」、「腳架真的很擾人」、「今年全面禁止使用腳架，真的大力給讚」。原PO還提議電風扇也禁止，但多數網友認為這點太超過。

根據中華職棒官網例行賽票券使用說明，球場內禁止觀眾攜帶300mm及以上規格之望遠鏡頭（含各式腳架）入場拍攝，以免影響觀眾席動線及觀賽；且不得使用閃光燈，以免影響場上選手之視線進而影響比賽之進行。

悍將球團休賽季不只針對球場硬體升級，還簽下南韓「啦啦隊AI」李珠珢，並續約上季造成轟動的李雅英，因此預計將吸引大量球迷進場朝聖，嚴格抓腳架可能是為避免熱區動線受到影響。

悍將機器人今天在Threads分享照片並寫道，「應援團全員簽名大球，去年被換空的贈品倉庫瞬間又滋潤了起來。」有眼尖網友發現球上有李珠珢的簽名，還有人懷疑照片中的女孩正是李珠珢。根據《三立新聞網》報導，詢問富邦育樂，照片中的確是李珠珢在簽名。