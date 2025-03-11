快訊

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬熱身賽初登板153公里下馬威 11球演出三上三下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬，今天終於在春訓比賽亮相。 聯合報系資料照
古林睿煬，今天終於在春訓比賽亮相。 聯合報系資料照

統一獅隊成功外銷日本職棒火腿隊的「金孫」古林睿煬，今天終於在比賽場上亮相，在春訓熱身賽面對羅德隊中繼1局演出三上三下，最快球速153公里。

古林睿煬1月底赴日不久就傳出右側腹部傷情，因此無緣經典賽資格賽、火腿來台交流賽，但幸好狀況並不嚴重，調整循序漸進，也讓火腿監督新庄剛志看了他的投球後大感驚艷。

古林睿煬今天排定第6局上場，面對首位打者為中村獎吾，第1球就秀153公里，球數1好1壞後，第3球打回投手方被接殺；古林睿煬下一棒面對此役前2打席都敲安、包括1發全壘打的岡大海，在球數落後狀況下，讓他打向一壘界外區出局，上田希由翔則是擊出二壘方向滾地球出局，古林睿煬以11球、三上三下收工。

古林睿煬 新庄剛志 火腿

延伸閱讀

日職／古林睿煬首次Live BP投2K 隊友讚球速快：瞬間醒了

中職／新庄剛志一語點破 土投成中信、統一再奪季冠阻礙

火腿交流賽／從古林睿煬身上取經 他想成為「世界的萬波」

火腿交流賽／從陽岱鋼一路簽到古林睿煬 火腿社長透露原因

相關新聞

中職／防大砲哥？悍將祭李珠珢條款 新莊禁用腳架攝影網讚爆

富邦悍將隊前天舉辦熱身測試賽，讓球迷體驗主場翻新後的樣貌，並執行球場內新規定。有現場觀看的球迷表示，座位旁有不少專門拍攝啦啦隊的粉絲都被要求收起腳架，讓他直呼：「這一點我覺得很棒！」 有球迷在T

日職／古林睿煬熱身賽初登板153公里下馬威 11球演出三上三下

統一獅隊成功外銷日本職棒火腿隊的「金孫」古林睿煬，今天終於在比賽場上亮相，在春訓熱身賽面對羅德隊中繼1局演出三上三下，最...

影／樂天桃猿「全猿猛進」球員、樂天女孩新戰袍亮相

樂天桃猿於今天舉行球團開季記者會，除了正式發表「NONSTOP全猿猛進」年度主視覺之外，更公布一系列創新計劃，包含換上全...

影／樂天桃猿開季記者會 執行長牧野幸輝：將提升球迷體驗

樂天桃猿下午舉行球團開季記者會，由樂天桃猿新任副董事長暨執行長牧野幸輝、領隊川田喜則，以及球員林立、黃子鵬、梁家榮、林泓...

中職／味全龍主場售票公布 台北市民最便宜400元就可看巨蛋場次

味全龍隊今天公布上半季主場賽事售票資訊，天母棒球場賽事將於3月18日陸續開賣，依序開放季票會員及狂龍會員資格的球迷朋友購...

U18亞洲盃／5人制棒球中華隊首勝 莊宜蓁強攻8打點

U18亞洲盃5人制棒球賽今天開打，中華隊首戰以16比2、5比0擊敗馬來西亞；莊宜蓁合計貢獻8分打點，總教練馮韋國表示，莊宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。