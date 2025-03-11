日職／古林睿煬熱身賽初登板153公里下馬威 11球演出三上三下

統一獅隊成功外銷日本職棒火腿隊的「金孫」古林睿煬，今天終於在比賽場上亮相，在春訓熱身賽面對羅德隊中繼1局演出三上三下，最快球速153公里。

古林睿煬1月底赴日不久就傳出右側腹部傷情，因此無緣經典賽資格賽、火腿來台交流賽，但幸好狀況並不嚴重，調整循序漸進，也讓火腿監督新庄剛志看了他的投球後大感驚艷。

古林睿煬今天排定第6局上場，面對首位打者為中村獎吾，第1球就秀153公里，球數1好1壞後，第3球打回投手方被接殺；古林睿煬下一棒面對此役前2打席都敲安、包括1發全壘打的岡大海，在球數落後狀況下，讓他打向一壘界外區出局，上田希由翔則是擊出二壘方向滾地球出局，古林睿煬以11球、三上三下收工。