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U18亞洲盃／5人制棒球開打 民眾好奇問怎麼沒球棒

中央社／ 台北11日電
U18亞洲盃5人制棒球賽11日在台北信義區香堤廣場開打，百貨圍繞有音樂、陽光、逛街民眾，中華隊首戰擊敗馬來西亞，兩隊賽後合影留念。 中央社
U18亞洲盃5人制棒球賽11日在台北信義區香堤廣場開打，百貨圍繞有音樂、陽光、逛街民眾，中華隊首戰擊敗馬來西亞，兩隊賽後合影留念。 中央社

U18亞洲盃5人制棒球賽今天開打，百貨圍繞有音樂、陽光、逛街民眾，有路過民眾好奇詢問：「為什麼沒有帶球棒？」中華隊總教練馮韋國笑說新興運動比較街頭，也提醒選手要專注。

台灣首度舉辦5人制棒球賽（Baseball 5）國際賽事，U18亞洲盃5人制棒球賽今天在台北信義區香堤廣場開打，首場比賽上午9時登場，中華隊與馬來西亞比賽則是10時，隨著越來越接近百貨營業時間，圍觀路過民眾也越來越多。

5人制棒球賽從2018年起開始推行，規則也持續修正，比賽打3盤、每盤5局，先搶下2盤隊伍獲勝，正選8名球員，男女混合組隊，每盤先發排出5名球員，同性別選手最多3人，沒有捕手、不需要投手、球棒，只需要一顆球就可以比賽、節奏明快成特色。

今天首戰韓國隊以8比3、5比0擊敗香港隊，中華隊以16比2、5比0擊敗馬來西亞，中華隊下午將與韓國隊交手。

中華隊總教練馮韋國表示，首場比賽感覺選手還是有點小緊張，有提醒他們盡快進入狀況，過程中有一些小失誤，也要快點修正，至於對手馬來西亞，賽前就有情蒐哪些選手打出來的球會比較快，也都有符合情蒐資訊。

今天比賽吸引逛街民眾停下腳步圍觀，有民眾詢問：「為什麼他們沒有帶球棒？」馮韋國聽到轉述的民眾問題後笑說，5人制棒球賽是新興棒球運動，還需要推廣給大家認識，跟一般棒球比賽有所不同。

首場比賽在音樂、逛街民眾好奇的注目下進行，馮韋國表示，跟想像中的沒有不一樣，5人制本來就是比較街頭的運動，有音樂、有加油聲很熱鬧，聲音多也有提醒選手更專注。

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