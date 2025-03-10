中職／開季宣傳12球星名單公開 辦桌秒殺再搶碰拳會

今年中華職棒開季宣傳移師高雄展覽館舉行，千人齊聚「開季團圓大辦桌」，邀請高雄內門知名辦桌洪師傅掌廚，希望透過開季團圓活動齊心迎接嶄新球季，而近百桌的辦桌也在開賣1分鐘全數秒殺，另有「球星女孩碰拳會」資格券將在明天中午12點在ibon售票系統限量開賣，先前已公布應援團陣容，今天球星陣容也揭曉。

當天活動除了辦桌之外，場外也由中職與球團們共同設置商品攤位市集，提供球迷購買各項商品。團圓大辦桌活動星光熠熠，六隊球星和女孩也將到場，「球星女孩碰拳會」資格券將在明天中午12點在ibon售票系統限量開賣，資格券將採「實名制」每張1000元（可折抵現場CPBL商店商品1000元），共4場，每場次限量100名。

今年開季宣傳活動旨在邀請球迷團圓，希望所有的棒球迷能一起參加年度開季盛事，日前公布開季最強應援團陣容後，今日揭曉眾所矚目的球星出席名單，中信兄弟隊黃恩賜、林暉盛，統一獅隊郭俊麟、胡金龍，樂天桃猿隊黃子鵬、嚴宏鈞，味全龍隊蔣少宏、陳子豪，富邦悍將隊江國豪、江少慶，台鋼雄鷹隊陳柏清、陳宇宏，六隊球星閃耀高雄，準備和大家在開季宣傳活動熱情相見。

球星女孩碰拳會資格券將採「實名制」在明天開始販售，碰拳會不用大辦桌入場門票，球迷皆可購買資格券參加，每人限購2張。購票的球迷朋友享當日開季宣傳場邊CPBL SHOP快速通關，可以提前在早上10點進場至場邊商店購買開季宣傳系列商品，資格券同市值1000元等值商品兌換券，限3月15日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換。

今年中華職棒開季宣傳活動攜手高雄市政府、運動發展局合作，最盛大辦桌活動就在3月15日於高雄展覽館北館N2區登場，進場還能拿到Team Taiwan高雄限定款毛巾一條。