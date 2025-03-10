NBA／沒想要回日本職棒！張奕盼健康出賽 更透露遠大目標
富邦悍將投手張奕在去年世界12強棒球賽持續鬼神表現，5場出賽投8局無失分、狂飆9次三振，奪下3勝，使得他在兩屆賽事中累積5場勝投，成為12強賽歷史勝投王。
如此表現讓不少日職球隊重新投以關注的目光，甚至還傳出有球隊有意網羅。不過，張奕卻意志堅定地表示：「我沒有想要回日本。」
張奕坦言，他的下一步並非重返日職，而是挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。「我想要挑戰自己，去美職是我個人的夢想，如果真的有機會，我會想要去嘗試看看。」他補充說，當前的球季仍然最為重要，他會專注於提升自己，確保自己保持最佳狀態。
「我看過很多日本投手挑戰大聯盟，他們許多都已經30多歲，甚至更年長，」張奕舉例，「像是巨人王牌菅野智之，今年已經36歲，仍選擇加盟金鶯隊，為何他可以？他為什麼做得到？還有達比修有都快40歲了，但球速依然維持得很好。這些例子都會讓我深思，很多事情只是取決於自己要不要去做而已。」
12強賽的表現讓張奕再次受到國際關注，也讓他更有信心邁向更高層級的賽事。他設定今年的目標是：「如果今年能健康投完整季，都能達到自己的要求，只要不受傷，我對自己就有信心。」
進入新賽季，張奕可望從後援轉任先發，這將是他證明自己能否應付更高強度投球負荷的關鍵。去年賽季他在中職出賽24場，皆為後援，取得2勝4敗、7次中繼成功，防禦率4.24，整體表現並不算突出。
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