中職／11個月光速晉升「二寶爸」 李凱威笑答：當作龍鳳胎

味全龍隊當家二壘手李凱威度過寫滿人生回憶的2024年，人生第一次買房、太太懷第一胎、第一次打明星賽、第一次打國家隊，如今又將迎接「二寶」誕生，僅相隔11個月的兩個孩子之後將就讀同學年，讓李凱威笑說：「就當作龍鳳胎吧！」

李凱威近期為太太準備驚喜求婚，同時也揭露第二胎將是女孩，光速晉升「二寶爸」，李凱威表示，原本就有計畫第二胎不要隔太久，但預期是等婚禮辦完後，小孩報到的速度確實讓夫妻倆有些始料未及。

「我家人是很開心，我自己聽到有點嚇到，但我老婆反應還好，很平靜說恭喜二寶。」李凱威說雖然會很累，但換個角度想，累就一次累，「而且，不是兩個男生，應該不會那麼難帶吧！」

兒子小名「阿湯弟」，是因老婆在懷孕期間想吃紅豆湯，這回女兒的小名是什麼？李凱威超率性回應，「想吃什麼叫什麼，這次老婆沒有特別想吃什麼，應該就沒有小名了吧！」

回顧2024年，李凱威也說：「有一種帶好運的感覺。」不僅場上成績依舊穩定，也解鎖許多人生第一次。由於與家人一直都是租房，第一次買房是在高雄橋頭為家人添購屬於自己的家，晉升「有殼族」，接著老婆懷孕，過去沒體驗過的明星賽、國家隊也都在同一年相繼達成，現在二寶也將報到，他也期望能延續這波好運。

晉升「二寶爸」，當然也感受到肩頭重擔，女兒預產期為8月底，加上自己生日9月11日、兒子生日9月25日，李凱威笑說：「我算過了，加我的生日3個一起過，養兩個小孩很辛苦，要省錢。」