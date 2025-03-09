中職／4800人爭睹測試賽 悍將3：2力擒龍隊熱身賽7連不敗

新莊棒球場季外進行整修工程，今天舉辦測試賽，吸引4800人進場，富邦悍將隊終場以3：2擊敗味全龍隊，在自辦熱身賽6勝1和、7連不敗。

悍將今天舉辦新莊棒球場整修後的測試賽，由新洋投力亞士先發2局演出六上六下，送出3次三振，接下來游霆崴投2局被敲4安打、失2分，先被林辰勳、郭天信敲安，李凱威安打、王順和高飛犧牲打各攻下1分打點，後續林栚呈、賴智垣、廖任磊、富藍戈、曾峻岳各投1局無失分。

打線方面，2局下戴培峰敲出二壘打，董子恩選到保送上壘，申皓瑋敲出2分打點二壘打先馳得點，3局下悍將滿壘局面，戴培峰以內野滾地球送回第3分。