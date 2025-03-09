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中職／新莊棒球場測試燈光秀 鋒總認需調整、人一進場就要亮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊季外翻新，今天開放觀眾進場，觀戰與味全龍隊的自辦熱身賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊季外翻新，今天開放觀眾進場，觀戰與味全龍隊的自辦熱身賽。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場今天舉辦測試賽，富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，自辦熱身賽累積6勝1和。此戰更大重點為「開箱」季外翻修成果，LED燈也在第9局曾峻岳上場時一併測試燈光秀，總教練陳金鋒賽後也明確點出自己的要求，就是人一踏進場內，燈光就要是全亮。

曾峻岳賽前受訪即透露，對於美職、日職終結者登板的燈光秀有所嚮往，球隊也與他討論過，但能否實際使用還要請示鋒總。

悍將今天與味全龍隊進行自辦熱身賽，同時也是新莊棒球場測試賽，賽前即排定曾峻岳第9局登板，一併測試燈光秀效果，隨著他的出場音樂「將軍令」不斷明滅，捕手豊暐一度先舉手示意暫停，等待照明恢復後才繼續接球。

陳金鋒賽後表示，今天是第一次測試，時間當然會比較久，球隊這邊會再調整、看節奏要怎麼抓。被問到最基本要求，他明確給出標準：「人進去時是亮的。」

陳金鋒表示，「我去年就講過，那個（燈光秀）是給觀眾新鮮感，但不要去影響選手。」桃園棒球場去年已改為LED燈柱，陳金鋒曾在桃園為燈光秀單場兩度動怒，不滿選手準備守備時被關燈，對安全性有疑慮。

悍將球團也表示，接下來將調整燈光秀時間，投手一踏上場，燈光就會全亮。

曾峻岳首度體驗燈光秀喊酷、滿有氣勢，但也認為還在找適合的時間點，「可能還沒抓到，剛好今天測試有發現問題。」但今天讓他最有感的是球迷跟著他的進場音樂一起唱，「很大聲啊！我嚇到，很多人在唱。」

曾峻岳 棒球 陳金鋒

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