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中職／有看到「宇宙邦」加持中華隊 羅力：好開心
富邦悍將隊傳奇洋投、現任國際組球探羅力久違重返台灣，今天受訪透露有關心中華隊在季外兩項一級賽事的表現，「很開心富邦選手能有貢獻，幫助中華隊取得好成績。」他說從自己2012年來到台灣，就看到台灣棒球往好的方向發展。
羅力2022年退休，儘管告別選手身分，但持續從事與棒球相關的工作，他是悍將國際球探，也是小孩棒球隊的教練。
羅力協助處理外籍洋將尋才及相關事務，也多次代表悍將出席大聯盟冬季會議，今年季前回到台灣參加悍將春訓，協助洋將調整及客座指導悍將投手群，今天也在新莊棒球場測試賽前舉辦球迷會。
對於此行返台任務，他表示，有與球探部門、教練部門溝通，也與洋將聊過，「看哪邊需要我，都會提供協助。」羅力昨天已先參觀過新莊棒球場，看到界外區換成人工草皮，也到場外廣場走了一下，重溫這個自己的「第二個家」。
談到今年新加入的洋將，包括去年在其他球隊的魔力藍（象魔力）、銳歐，他表示，「為他們的加入感到興奮，他們在中職有好成績，也在台灣生活過，希望這對他們轉換為悍將會有幫助。」
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