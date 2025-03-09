中職／新莊棒球場演化史 王勝偉從黃潮看到藍海有感升級

生涯在新莊棒球場留下不少經典戰役，王勝偉從滿場黃潮看到藍海襲來，從兄弟象隊喇叭組看到富邦悍將隊Fubon Angels及團長阿崔等人帶領的應援團，富邦悍將接手新莊球場以來，成功的在地化經營，他說從進場人數就看得出來。

王勝偉生涯不少重大歷程都出現在新莊，初登場為2008年3月19日以第七棒、游擊手在這裡面對統一獅隊，首安打、首打點出現在1局上面對張志強，隔天同場地跑出首盗。他在2015年7月31日完成生涯至今唯一的完全打擊，也是新莊棒球場。

王勝偉在新莊棒球場留下滿滿回憶，以前球隊還在北中南到處跑的年代，這裡是象迷居多，他也還記得喇叭組帶應援的場景。在富邦集團接手新莊棒球場後，經過歷次整修環境越來越「頂」。

落成於1997年的新莊棒球場，2003年擴建外野座位、安裝大螢幕，2005年增建內野三樓看台；富邦集團2017年接手義大犀牛隊後，進一步取得新莊棒球場委外經營權，2018年打造「新莊城堡」嶄新面貌出現在球迷面前，斥資1.2億大規模翻修，包括號稱全台最頂棒球場廁所也是在此時期誕生，此後陸續進行「補妝」，包括隔年第二期工程連結應援區成為環形舞台、升級大螢幕等，去年季外進行六大項目翻新，今天首度對外公開。

王勝偉說：「真的變了很多，可以看到台灣政府、球團對球場硬體的部分越來越重視。」談到應援台上的變化，他笑說：「是非常、非常大，其實我在剛進來的幾年後就有開始請啦啦隊，那時是學校的競技啦啦隊，現在是專門團隊，球團現在用各種方式吸引球迷進場，球迷視覺享受越來越多，不只是球賽本身。」被問到應援台從陽剛味的喇叭組到現在女孩當道，他笑說：「沒有啊！我們男性啦啦隊也帶得很棒啊！也有人喜歡看阿崔他們啊！」

富邦悍將成功經營新北，翻轉過去是兄弟地盤的場域，王勝偉也注意到，「從我進來富邦到現在，每年球迷都在成長，平日、假日我都有去觀察，現在平日進來人數和以前假日差不多，假日更不用說。」

即將邁入41歲的古早味游擊手王勝偉，今年將以工具人角色征戰，目前在自辦熱身賽曾擔任一壘、三壘手，守備練習也會額外加強這兩個位置，他表示雖還不到完全適應，但知道自己需要的方向，「球賽很多都是經驗累積，練習看不出太大問題，比賽有些處理球的方式，加上跑者在跑，不論再身經百戰，換個位置都需要經驗累積。」