中職／Uni Girls年度「星」企劃 女孩隨機出沒觀眾席給驚喜

職棒36即將在3月底開打，統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺，更揭曉年度新企劃，包含每周五主場賽事的星光女孩、專屬雙周報節目，希望讓大家看到女孩更多不一樣的一面。

今年度統一獅主場賽事，每逢周五賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，推出兩位主打星Uni-Girls女孩，除了賽前在場外會有專屬的簽名見面會，五局中場也會帶來各種不同風格的精彩演出。

獅隊表示，兩位主打星Uni-Girls女孩也有可能會隨機出沒在觀眾席上與大家一起看球，或是擔任局間互動的小主持，讓球迷期待每周女孩們會帶來什麼樣的驚喜。

為了滿足更多粉絲想看到女孩們場上場下的各種搞怪可愛又爆笑的日常，球隊行銷也將在今年正式推出專屬UG的YouTube雙周報節目「UG生活Fun送中」。

節目內容將包含了女孩們應援或工作時的側拍花絮、也會不定期推出特別企劃讓女孩接受有趣的挑戰，或是內心私房話分享等等，「UG生活Fun送中」的節目，將會在統一獅官方YT頻道播出。

統一獅隊「星光女孩SHOW」啦啦隊班表：

4/11(五) 台北大巨蛋 龍vs獅 18:35

Uni-Girls星光女孩：Mina、侯芳

4/25(五)台南 雄鷹vs獅 18:35

Uni-Girls星光女孩：Yovia、斐棋

5/23(五)台南 象vs獅 18:35

Uni-Girls星光女孩：一七、nozomi

5/30(五)台南 猿vs獅16:05

Uni-Girls星光女孩：柔一、賴賴

6/13(五)台南 雄鷹vs獅 18:35

Uni-Girls星光女孩：Yuki、包子