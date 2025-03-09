中職／Uni Girls新制服亮相 20位女孩演繹甜美風暴

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺。圖／統一獅隊提供

職棒36即將在3月底開打，統一獅啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺，20位女孩甜蜜出擊展現全新風格，準備甜爆你的心。

Uni-Girls新制服上衣背心的設計，選用了時下最流行的蝴蝶結緞帶代替了棒球縫線的線條，保留了原有的運動感之外，也增添了蝴蝶結緞帶的可愛氛圍。

下身裙子則是結合了日系的蘿莉風格，類似燈籠裙的蓬鬆多層次搭配，手上的配件也是選用的緞帶穿插，整體造型上呈現出既運動又時尚的青春活力。

主視覺上，為了強調女孩們的甜蜜風格以及全新制服設計，採用了復古美式的設計風格，結合英式莊園般的場景設計，在虛構的夢幻莊園中展現Uni-Girls們甜美俏皮的一面。

設計上以帶有美式復古的插畫風格詮釋，輕鬆活潑且充滿活力，整體色調上以帶有粉色結合橘色的杏桃色系為主，搭配粉綠色系的襯托，正如同球春到來一般宣告新一賽季即將揭開序幕，新一季就讓Uni-Girls成為你棒球場上的唯一女神。

統一獅主場開幕戰將在3月30日在台南棒球場開打，屆時也能在球場上看到Uni-Girls穿著新制服登場，展現青春甜美的活力，在場邊與大家一起為獅子軍應援，邀請各位球迷朋友一同進場，感受女孩們全新魅力。

統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊Uni-Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺。圖／統一獅隊提供
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