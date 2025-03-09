日職／驚訝阪神虎迷熱烈歡迎自己 田中將大仍不滿意控球

本季轉戰獨賣巨人的36歲名投田中將大，今日熱身賽再次先發登板，這也是他加入巨人之後首度於甲子園球場亮相。

面對阪神虎打線，田中將大主投3局失1分，送出2次三振，最快球速達145公里，巨人隊在前三局猛攻12支安打、攻下8分，以8比2獲勝。

比賽開始前，當場邊播報員宣布：「投手，田中將大！」時，滿場球迷掀起巨大歡呼聲，不僅是巨人球迷，甚至連阪神球迷也送上掌聲與歡呼。

對此，田中將大十分感動地表示：「這讓我很驚訝，我沒想到阪神球迷也會給我這樣的歡呼，真的非常開心。」

賽後，田中將大對自己的表現仍不滿意，認為還有調整空間：「今天的投球沒有讓我完全滿意，控球還沒有達到理想狀態，接下來仍需要繼續在訓練中調整。」

田中將大強調，自己會持續修正控球細節，為即將到來的正式賽做好準備。