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中職／野生雅英來了！新球季合體李珠珢 李雅英：非常期待！
新莊棒球場因場地整修後進行測試賽，球迷迎接久違的賽事，許多球迷從凌晨就開始排隊等待進場，而Fubon Angels韓籍女神李雅英儘管今天沒有班，仍現身相挺「新．新莊棒球場」開箱，讓球迷有機會捕獲「野生雅英」。
李雅英表示，一直想趁球季開打前，有時間要來新莊球場看看，剛好今天有空就來了。聽聞有球迷從凌晨就開始排隊，更讓她充滿期待，「沒有想到大家凌晨就來，迫不及待新賽季趕快看到大家。」
Fubon Angels季後重磅補強，簽下「AI女神」李珠珢，新球季「雙李」合體。李雅英也說：「去年有和珠珢一起跳舞，這次是兩人都以Fubon Angels的身分，非常期待可以一起合作。」
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