中職／MLB投手也難複製銳歐中繼成績 龍隊新任「哆啦A夢」物色中

上季效力味全龍隊的「萬能洋投」銳歐，本季轉戰富邦悍將隊，去年為龍隊後援貢獻81.1局的牛棚局數，由誰來當「銳歐2.0」？總教練葉君璋坦言，就算是大聯盟投手來中職當中繼，也不見得投得出這樣的成績，目前物色中的洋投會鎖定先發、後援都可以的選手，艾璞樂也表達自己可以當牛棚。

30歲銳歐擁有7年紅襪隊小聯盟資歷，去年球季扮演龍隊的「哆啦A夢」，先發、中繼角色都能勝任，全季出賽63場是全聯盟投手最多，拿下5勝3敗、25中繼，防禦率僅1.17，每局被上壘率更是優異的0.78，在中職賽場展現十足壓制力，被外媒譽為去年中職最佳洋投之一。

銳歐告別龍隊、轉戰悍將，葉君璋認為不必然是因為角色定位，春訓期間有持續聽到球團說銳歐想要先發，他也回應可以談，「可以講的就是祝福，他去富邦一定有他的理由，這就是一個正常的商業行為。」

銳歐去年貢獻92.1局，包括後援81.1局、先發11局，該如何補上他的局數？葉總表示，「我們還是有在找，在找的這個人要兩邊都有能力，其實我們艾璞樂也可以牛棚，他說如果球隊需要，他也可以。」

媒體談到「銳歐2.0」、「哆啦A夢2.0」，葉總不諱言，「銳歐的成績是真的超好，就算大聯盟投手來這邊當中繼，要投出那樣的成績搞不好也沒那麼簡單，要再比他更好是要防禦率0.5？那個成績真的已經太好。」