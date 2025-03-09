中職／運動員國圖辦講座第一人 周思齊出專書有深意

作為第一位在國家圖書館舉辦講座的運動員，「周董」周思齊今天在「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座分享自己的兩本新書，更將個人文物捐贈給國圖收藏，其中國中作文更早早揭示以職棒球員為目標的夢想。

前職棒球員周思齊與作家朱宥任、資深球評曾文誠今天在國圖舉辦講座，談論《站上顛峰的武士》、《棒球球探入門全書》兩本新書，周思齊也將自己的國小書法作品及國中作文捐贈作為館藏，作文的第一句就是「我想成為棒球選手」。

從職棒球員退役後，「周董」周思齊除了擔任亞洲棒壘球總會會長特助外，也寫作不輟，而且都是教科書方向的冷門書內容，曾文誠虧他：「你是在做壓力測試嗎？」周思齊也笑回，內容確實比較生硬，但自己很想跟棒球迷對話。

「我2019年出第一本書時，被放在食譜旁邊。」周思齊表示，自己去日本看到很多棒球專書，從職棒到少棒、甲子園，鉅細靡遺，而台灣相對稀缺，因此自己立志要多推動這類書籍，「還好壓力測試都有通過，要感謝球迷。」

球探入門一聽就是工具書路線，周思齊也坦言，自己是近十年才對球探工作比較有認知，也發現日本、美國球探很早就有建立系統，「很羨慕人家，也希望讓年輕球迷知道，不只是在乎輸贏，而是要關注棒球整個產業鍊，我能打這麼久也不是靠我自己。」

球探工作有多重要？周思齊舉陳子豪近期簽下1.3億元合約為例，「這在5年、10年前很難想像，社群很多人說陳子豪又不帥、不會唱歌，為什麼可以拿1億？」此語引發現場聽眾笑聲。

周思齊也解釋，這勢必是球隊經過分析後的預期，「就像江坤宇也是，能夠簽下10年的合約，早期薪水是獎勵制，現在要預測你可以打多久，球探在這過程很重要。」

《站上顛峰的武士》共同作者朱宥任則點出，過去台灣對日本棒球有美好想像，但觀察日本棒球近年有重大變革，而台灣對此言就較少，「像是栗山英樹組隊時（2023年經典賽）很重視長打能力，冠軍賽的3分有2分是靠2發全壘打，跟以往模式不同，為什麼日本棒球會這麼強？也要了解他們的改變，這是書中想要表達的。」