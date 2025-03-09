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中職／曾峻岳嚮往終結者燈光秀 先請示鋒總意見

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊投手曾峻岳。本報資料照片

新莊棒球場建置全新LED燈光控制系統，瞬明瞬滅的燈光秀讓「新莊城堡」更添視覺震撼，是否可能引進終結者登場秀？曾峻岳抱持期待，他透露行銷有在問，但必須先請示總教練陳金鋒。

桃園棒球場去年改用LED照明，終結者陳柏豪登場時搭配燈光秀、進場動畫頗具氣勢，新莊棒球場如今也配備LED燈光，令人好奇是否可能有曾峻岳版、富藍戈版的終結者燈光秀。

「有嚮往，也有討論。」曾峻岳透露，看日本職棒、美國職棒終結者上場時，也曾看過燈光秀，覺得頗帥，球團行銷部也找他討論過，「他們有問過我，說有在想，但要先請示鋒哥的意見，看什麼時間點用會影響比較小，如果鋒哥說不行那就沒辦法。」

曾峻岳在富藍戈尚未回歸時，就曾表態本季希望扛下第九局的位置，他說就算富藍戈回來，也要跟他講：「第9局是我的」。今天被問到是否真有霸氣告訴富藍戈這句話，曾峻岳真的說了，「我有用簡單的英文跟他講，他沒說什麼，就笑笑而已。」悍將今天與味全龍隊進行自辦熱身賽，曾峻岳設定第9局登板。

富藍戈 曾峻岳 棒球

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