中職／「悍將內戰」已搶先體驗 張奕看LED燈想戴莊昕諺的眼鏡

新莊棒球場季外進行整修工程，前天已先進行一場閉門藍白賽，張奕先發3局搶先體驗，對於LED照明坦言還在適應，笑答：「我好像需要莊昕諺的眼鏡。」

張奕爭取進入先發輪值一席，春訓以此定位調整，7日在新莊棒球場先發3局失3分（責失2分），雖然帳面成績看起來不佳，但這是因為他有刻意想在練習賽檢驗的課題。張奕指出，「丟的過程中，給自己的目標都有完成。」他舉例，像是面對壘上有人的應對、節奏，這些只能透過練習賽才能嘗試。

先發輪值競爭激烈，張奕做好準備，他信心表態，「我對自己很有自信，雖然3個洋將先發，但贏下來就好，打球就是要競爭，不競爭也太安逸了。」

7日一戰也是新莊棒球場整修後首度實戰，張奕指出，界外區的草皮雖對投手影響不大，但對於捕手處理暴投、捕逸的球會比較有利，「滑會比較好滑、不會卡到，處理起來會比較快。」

至於LED燈，他坦言：「光線還在適應，感覺有點散光，和平常不太一樣，滿新鮮的。」當天投完後，也馬上被徵詢投球視線，「那天丟完我就在想，我可能需要載莊昕諺的眼鏡，我在日本就會這樣，在想要不要買（眼鏡）。我有問許教練（許銘傑），因為他也是有戴眼鏡投球，但他說他是近視。」張奕表示，打算去配副眼鏡，「都去嘗試看看。」