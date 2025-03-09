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中職／羅力睽違2年回台 看Team Taiwan國際賽好表現很開心

中央社／ 新北9日電
經休賽季整修翻新的新莊棒球場9日公開亮相，中職富邦悍將下午與味全龍舉行測試賽，悍將國際球探羅力（Mike Loree）（圖）賽前接受媒體訪問。中央社
經休賽季整修翻新的新莊棒球場9日公開亮相，中職富邦悍將下午與味全龍舉行測試賽，悍將國際球探羅力（Mike Loree）（圖）賽前接受媒體訪問。中央社

中職富邦悍將國際球探羅力睽違2年再回台灣，今天還在新莊棒球場進行球迷見面會。羅力表示，包括去年12強、今年WBCQ都有關注台灣隊表現，「台灣棒球一直在往對的方向發展。」

首名取得中職本土球員資格的外籍投手羅力（MikeLoree）退役後，轉任富邦悍將國際球探，協助處理外籍洋將尋才及相關事務。富邦悍將今天在新莊棒球場進行球場整修完工後的測試賽、與味全龍隊交手，賽前羅力還特別舉辦球迷見面會。

羅力今天說，已經2年沒有回台灣，感覺一切都很好，「能再回來跟大家相聚，一切都很感激，台灣就像另外一個家。」談到退役後生活，羅力指出，比較多時間跟球探部門、教練團及外籍選手討論；另外退役後大部分時間都給家庭，包括接送小孩上課，「也很高興退休之後還可以從事棒球相關工作。」

台灣隊在去年11月世界12強棒球賽奪冠，今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）也順利晉級會內賽，羅力一直有關心台灣隊表現，他說：「Team Taiwan表現很好，其中富邦悍將球員也表現得很好，看了很開心。」

從2012年開始效力中職球隊的羅力也指出，「從第1年進來中職之後，就一直看到台灣棒球在往對的方向發展，像是12強拿下冠軍就可以證明，台灣棒球一直在持續進步。」

另外，味全龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）去年成功達成「羅力條款」，對此羅力指出，「為他感到很高興，希望他取得這個身分（本土球員）後職業生涯可以走得更長，這對其他外籍選手來講也是很好的刺激，可以在這裡發展、延續棒球生涯。」

富邦悍將 棒球 羅力

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