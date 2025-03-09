中職／張育成看「新．新莊棒球場」 舒適度勝美國Guardians

富邦悍將隊主場新莊棒球場季外進行整修工程，張育成看「新．新莊棒球場」及近年各球場優化工程，認為對選手、對球迷都是福音，新莊棒球場如今的樣貌，讓他直言比大聯盟守護者隊主場更加舒服。

張育成指出，新莊棒球場比起去年狀況更好，滾地球很規律，自己在國外也有遇過這樣的人工、天然材質混合的球場，「Guardians好像是旁邊紅紅的地方是類似PU，連結草皮，PU就比較不舒服，這裡比較舒服。」看近年職棒使用球場陸續進行整修，張育成直言是好事，「很好的趨勢，讓選手在好的環境下打球、避免受傷。棒球是台灣國球，椅子也有更新，讓球迷坐起來更舒服，才有更多球迷進場。」

張育成季前先征戰世界棒球經典賽資格賽，回歸母隊後，教練團讓國手們先按自己的步調調整，張育成先前在自辦熱身賽尚未亮相，直到本周回到新莊，才以第四棒、游擊手上陣，「有訓練到，也有休息到，照自己的腳步，一切都還滿順利。」

中華職棒富邦悍將隊上個賽季結束後展開新莊棒球場翻新工程，9日新球場將舉辦測試賽，整修工項中包含「界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮」，讓新莊球場成為台灣首座職棒比賽使用天然與人工草皮混合的球場。中央社

中華隊明年將戰正賽，近期因費爾柴爾德（Stuart Fairchild）正面表態願意加入中華隊而掀起熱議，經典賽最強部長張育成也抱持期待，「如果可以邀請到，對中華隊一定是很好的戰力，希望他們可以接受我們的邀請，但如果沒有邀請成功，中職也是有很多好手。」

張育成也透露與兩位台美混血球星的交情，與費爾柴爾德僅有過一面之緣，沒有打過招呼，與卡洛爾（Corbin Carroll）則有互追IG、有小聊一下。張育成表示，先前有看卡洛爾的影片，和他互相鼓勵，「他（打擊）比我強。」