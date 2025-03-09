聽新聞
0:00 / 0:00
中職／張育成看「新．新莊棒球場」 舒適度勝美國Guardians
富邦悍將隊主場新莊棒球場季外進行整修工程，張育成看「新．新莊棒球場」及近年各球場優化工程，認為對選手、對球迷都是福音，新莊棒球場如今的樣貌，讓他直言比大聯盟守護者隊主場更加舒服。
張育成指出，新莊棒球場比起去年狀況更好，滾地球很規律，自己在國外也有遇過這樣的人工、天然材質混合的球場，「Guardians好像是旁邊紅紅的地方是類似PU，連結草皮，PU就比較不舒服，這裡比較舒服。」看近年職棒使用球場陸續進行整修，張育成直言是好事，「很好的趨勢，讓選手在好的環境下打球、避免受傷。棒球是台灣國球，椅子也有更新，讓球迷坐起來更舒服，才有更多球迷進場。」
張育成季前先征戰世界棒球經典賽資格賽，回歸母隊後，教練團讓國手們先按自己的步調調整，張育成先前在自辦熱身賽尚未亮相，直到本周回到新莊，才以第四棒、游擊手上陣，「有訓練到，也有休息到，照自己的腳步，一切都還滿順利。」
中華隊明年將戰正賽，近期因費爾柴爾德（Stuart Fairchild）正面表態願意加入中華隊而掀起熱議，經典賽最強部長張育成也抱持期待，「如果可以邀請到，對中華隊一定是很好的戰力，希望他們可以接受我們的邀請，但如果沒有邀請成功，中職也是有很多好手。」
張育成也透露與兩位台美混血球星的交情，與費爾柴爾德僅有過一面之緣，沒有打過招呼，與卡洛爾（Corbin Carroll）則有互追IG、有小聊一下。張育成表示，先前有看卡洛爾的影片，和他互相鼓勵，「他（打擊）比我強。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言