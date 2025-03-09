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中職／陳子豪傷勢尚未完全康復 官辦熱身賽出賽沒問題

中央社／ 新北9日電
陳子豪(中)。中華職棒聯盟提供
陳子豪(中)。中華職棒聯盟提供

中職味全龍隊今天在新莊球場與富邦悍將打測試賽，不過重砲陳子豪並未先發，龍隊教頭葉君璋表示，陳子豪之前在WBCQ集訓時的傷還沒好，「不過應該是快了，官辦第2輪沒問題。」

富邦悍將在去年季後進行主場新莊棒球場整修工程，今天與味全龍隊打完工測試賽。今年球季透過FA轉戰味全龍的朱育賢先發打第3棒，不過陳子豪並未先發。陳子豪之前在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓打熱身賽時，因為滑壘造成腰傷，因此沒能進正選名單。

味全龍總教練葉君璋今天表示，陳子豪的傷勢還沒完全好、還在復健，「但是應該快了，這星期應該就會完成，他也是有經驗的球員、沒有很急，確定他的身體是健康的，這樣會比較保險一點。」龍隊首場官辦熱身賽在14日開始，葉君璋指出，陳子豪在官辦熱身賽第2輪出賽應該沒問題。

此外，談到今年球季龍隊先發投手輪值，葉君璋指出，包括徐若熙、王維中，以及洋投鋼龍（DrewGagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）、龍聖（ZackLowther）機率都滿高的，本土投手還有郭郁政、曹祐齊、張景淯等人，「就是看他們的調整狀況怎麼樣。」

龍隊新洋投龍聖會在今天對悍將的測試賽先發，葉君璋提到，目前龍聖狀況還在調整，還沒有很穩定，「可能要再觀察一下。」

味全龍 葉君璋 陳子豪

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