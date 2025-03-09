歷經130天整修 新莊棒球場翻新今辦測試賽亮相

中華職棒新球季即將開賽，新北市府與富邦悍將棒球隊去年季後展開新莊棒球場整修，翻新6大項目，歷經130天整修，今日將舉辦測試賽。

新北體育局表示，富邦悍將去年賽季例行賽結束後，球場隨即展開整修工程，包含界外球使用人工草皮、建置演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統；全面更新外野座椅、擴建內野環形舞台、擴建及更換熱區座椅，及翻新售票廣場翻新等六大項目。其中整體熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席。

另外，為營造身障族群友善觀賽環境，同步優化場內外無障礙設施，包含增設無障礙售票口、無障礙坡道、輪椅席及陪伴席數量，讓每一位進場的悍將球迷都能沉浸在應援與棒球的饗宴。

富邦育樂總經理陳昭如表示，球迷在季前就享受到球場的新設施和新體驗，而新莊棒球場的更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步汰換內野非熱區座位，讓球迷朋友能有更舒適的看球環境。球場工程完工後，已配合中職聯盟球場檢驗，於今日將辦測試賽，視檢驗結果及球員回饋再做細部調整，今年4月2日富邦悍將主場開幕戰，歡迎悍將球迷們一起開箱全新球場。