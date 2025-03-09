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中職／新莊棒球場天然、人工混合草皮全台首見 新北大巨蛋6選址續評估

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
新莊棒球場季外整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場季外整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場歷經季外整修計畫，將在今天首度對外公開，整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場，而在日本職棒則包括火腿隊艾司康球場（EsCon Field）在內都是混合草皮球場。

新莊棒球場因受到北部冬季日照不足、降雨較多影響部分區域草皮生長狀況不佳，因此著手計畫界外區更換為人工草皮。

新北市體育局指出，新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，並參考日本甲子園球場，中間還是天然草皮，是全台首座天然草皮和人工草皮的職棒球場，讓球員在戶外打球也能有如大巨蛋球場室內的舒適度。

日本職棒目前的人工天然草皮混合球場， 包括東北樂天金鷲宮城球場、火腿艾司康球場、阪神甲子園球場，以及今年3月甫啟用阪神新二軍球場。

新北市體育局表示，新北大巨蛋籌建在即，市府已盤點六大潛力地區，包含板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期、樹林機五南側，未來期待打造結合智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等多功能的智慧體育園區，融入民眾生活。這些地點都有其優點及可能性，市府都保持彈性，未來將持續與各界專家學者共同研商，聽取市民意見，並於體育局官網設置【大巨蛋信箱】sportsntpc@ntpc.gov.tw，歡迎市民提供建議、共同討論。

新莊棒球場季外整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場季外整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場。圖／富邦悍將隊提供

棒球 甲子園 阪神

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