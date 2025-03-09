中職／新莊棒球場天然、人工混合草皮全台首見 新北大巨蛋6選址續評估

新莊棒球場歷經季外整修計畫，將在今天首度對外公開，整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場，而在日本職棒則包括火腿隊艾司康球場（EsCon Field）在內都是混合草皮球場。

新莊棒球場因受到北部冬季日照不足、降雨較多影響部分區域草皮生長狀況不佳，因此著手計畫界外區更換為人工草皮。

新北市體育局指出，新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，並參考日本甲子園球場，中間還是天然草皮，是全台首座天然草皮和人工草皮的職棒球場，讓球員在戶外打球也能有如大巨蛋球場室內的舒適度。

日本職棒目前的人工天然草皮混合球場， 包括東北樂天金鷲宮城球場、火腿艾司康球場、阪神甲子園球場，以及今年3月甫啟用阪神新二軍球場。