中職／新莊棒球場天然、人工混合草皮全台首見 新北大巨蛋6選址續評估
新莊棒球場歷經季外整修計畫，將在今天首度對外公開，整修工程包括界外區更新為台北大巨蛋等級的人工草皮，成為全台第一座天然、人工草皮混合球場，而在日本職棒則包括火腿隊艾司康球場（EsCon Field）在內都是混合草皮球場。
新莊棒球場因受到北部冬季日照不足、降雨較多影響部分區域草皮生長狀況不佳，因此著手計畫界外區更換為人工草皮。
新北市體育局指出，新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，並參考日本甲子園球場，中間還是天然草皮，是全台首座天然草皮和人工草皮的職棒球場，讓球員在戶外打球也能有如大巨蛋球場室內的舒適度。
日本職棒目前的人工天然草皮混合球場， 包括東北樂天金鷲宮城球場、火腿艾司康球場、阪神甲子園球場，以及今年3月甫啟用阪神新二軍球場。
新北市體育局表示，新北大巨蛋籌建在即，市府已盤點六大潛力地區，包含板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期、樹林機五南側，未來期待打造結合智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等多功能的智慧體育園區，融入民眾生活。這些地點都有其優點及可能性，市府都保持彈性，未來將持續與各界專家學者共同研商，聽取市民意見，並於體育局官網設置【大巨蛋信箱】sportsntpc@ntpc.gov.tw，歡迎市民提供建議、共同討論。
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