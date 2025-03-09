中職／新．新莊棒球場環形舞台增至120公尺 非熱區座位列下一步更新計畫

「新．新莊棒球場」今天首度對外公開，富邦悍將隊與體育署、新北市政府在去年季後共同合作新莊棒球場整修計畫，歷經休賽季的整修翻新，包括全新LED燈光控制系統及界外區人工草皮更新、外野座椅更新等6大主要項目，今天舉辦測試賽，與球迷共同迎接新球季的到來。

悍將在去年例行賽結束後火速舉辦球迷感恩會，感謝球迷一整年的支持與鼓勵，在感恩會結束後隔日，球場隨即展開整修更新工程，就是為了確保在北部地區冬季多雨的天候環境下，整修工程可以在新年度賽季開打前順利完成，在球團和市府合作下，工程進度不斷超前，經過施工團隊130天的努力不懈，市府宣告整體工程已如期完工，悍將球團感謝新北市政府的全力協助。

悍將球團表示，本次整修工項包含「界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮」，成為台灣首座職棒比賽使用「天然草皮與人工草皮混合」的球場，建置具備演唱會等級燈光效果的「LED燈光控制系統」、全面更新的「外野座椅」、「擴建內野環形舞台」、「擴建熱區、更換熱力區座椅」、「售票廣場翻新」等六大項目。 此外，為營造特需族群友善觀賽環境，感謝富邦人壽攜手倡議運動平權，亦同步優化場內外無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，持續共同關注身心障礙者之運動參與權益。

「新莊城堡」熱血升級，其中在擴建熱區、更換熱力區座椅，整體熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席，讓更多球迷在新莊球場能有熱區的看球體驗；擴建內野環形舞台部分，一壘側、三壘側各增加近15公尺的舞台長度，環形舞台總長從原本的90公尺，擴增至近120公尺，搭配全新的LED燈光控制系統，打造更寬廣、更震撼的舞台視覺效果，讓每一位進場的悍將家人都能沉浸在應援與棒球的饗宴中！

富邦育樂總經理陳昭如表示，感謝體育署和新北市政府的相助，讓球迷朋友能在季前就享受到球場的新設施和新體驗，而新莊棒球場的更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步更新內野非熱區座位，讓球迷朋友能有更舒適的看球環境。