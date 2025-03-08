U18亞洲盃／5人制棒球賽在台舉行 拚連霸前進世界盃

U18亞洲盃5人制棒球賽首度在台灣舉行，此次由桃園市取得組訓權，中華隊總教練馮韋國領軍，要率隊力拚連霸，亞洲盃前3名球隊取得世界盃5人制棒球賽參賽門票。

為推廣棒球運動人口，世界棒壘球總會（WBSC）從2018年起創新推出5人制棒球賽（Baseball 5），本著棒壘球精神，把場地變小，一隊只須5人就能玩，採男女混合組隊，沒有捕手、不需要投手、球棒，只需要一顆球就可以比賽，節奏明快也是5人制棒球特色之一。

台灣在2023年首屆U18亞洲盃5人制棒球賽奪下冠軍，第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽也將於11日至14日在台北信義區香堤廣場舉行，是台灣首度舉辦5人制棒球賽國際賽事。

以平鎮高中和南崁高中為主體的桃園市隊去年選拔賽奪冠、取得組訓權，總教練為馮韋國，去年先選出16人培訓名單，隨著公開組球隊集訓，今年篩選至12人名單先集訓10天後，再選出正選8人名單接著集訓備戰，本屆賽會力拚連霸。

本屆總計7支球隊參賽，除台灣外還有香港、日本、韓國、泰國、馬來西亞和伊拉克，中華隊11日首戰先與馬來西亞交手，下午迎戰南韓隊，12日先與伊拉克交手，下午迎戰日本，13日依序與泰國、香港交手，預賽前2名球隊爭冠。

亞洲盃前3名球隊取得參加U18世界盃5人制棒球賽資格，而世界盃賽事也將是2026年青年奧運5人制棒球賽資格賽之一。