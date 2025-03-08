棒球／華興青棒硬式組校隊回歸 將聘草總謝長亨任總教練

昔日台灣北部青棒強權華興中學步步回歸，今年規劃成立組硬式組校隊，預計聘請具職棒教頭資歷、也是華興校友謝長亨任總教練，華興棒球校友會會長林郁捷盼重拾華興傳統招募會讀書又會打球的球員。

1970年代「北華興、南美和」兩強南北較勁是台灣棒球迷共同的回憶之一，華興中學棒球隊先後於2003年、2007年解散青少棒、青棒隊，在校友努力下，2016年暑假少棒隊以社團型球隊重返，2019年社團型青少棒隊成軍，再延伸至青棒隊，也在109學年度投入高中棒球聯賽軟式組賽事。

華興棒球校友會會長林郁捷接受中央社記者訪問時表示，幾十年來，華興棒球校友會的核心價值，就是希望可以重新組隊，這是大家共同的目標，從去年開始運作規劃組成硬式棒球校隊，感謝同樣是華興校友、列特博生技老闆戴極昇支持，願意出資協助此次復隊招生。

林郁捷表示，希望華興可以重拾過往的特色，透過學科成績標準入選的學生，從中找出喜歡棒球、想要打球的球員，重視學業和棒球雙向健全發展，找出會讀書又會打球的球員，這也是校友會與校方的共識。

華興預計在30日舉辦「2025華興棒球運科營暨高中部硬式棒球代表隊成立說明會」，林郁捷提到，希望透過運科營讓有興趣的學生熟悉華興中學的環境，也透過運科檢測挑選出符合條件的球員，未來在訓練中也會融入運科配合。

林郁捷也透露，新成立的硬式棒球校隊將聘請具職棒總教練資歷、同時也是華興畢業校友「草總」謝長亨擔任總教練，之後球隊重心預計轉往硬式組發展，成立後第1個正式盃賽，預期將是年底黑豹旗青棒賽。