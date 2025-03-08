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中職／尚勇！統一獅年度視覺展現霸氣 陳傑憲站C位
2025年統一獅主場開幕戰，3月30日台南棒球場熱鬧開打，配合年度口號「尚勇」，今天公布年度視覺形象，展現蓄勢待發，銳不可擋氣勢突圍，隊長陳傑憲站在畫面中間的「C位」。
今年2月獅隊開訓活動公布年度口號「尚勇」迎接新球季，首戰迎戰台鋼雄鷹，目前上半季獅隊主場賽事已於ibon售票系統熱賣中，到3月9日11:00止為2025獅卡PLUS會員優先購票，9日12:00至11日11:00為兆豐聯名卡優先購票，預計11日 12:00起全面開賣。
今年度統一獅年度形象設計與與應對視覺形象整合（React Visual）設計共同合作，以尚勇霸氣為設計核心，安排統一獅隊長陳傑憲、林安可、郭俊麟、潘傑楷、邱智呈、陳重羽、蘇智傑、陳聖平及陳鏞基擔任主視覺角色。
獅子軍展現來勢洶洶的氣勢，蓄勢待發的姿態與堅定的目光，有如獅子狩獵時緊盯獵物的兇狠眼神與霸氣，隨時準備發動攻勢，搭配狂野暴力的拼貼手法為背景，與氣勢凌人獅子軍相呼應，充分詮釋尚勇的獅子軍們絕不好惹。
迎接開幕戰系列，統一獅規劃3月30日及4月3日兩場台南棒球場假日賽事推出「尚勇開戰主題日」，首戰推出「統一尚勇年度主視覺形象拼圖」，而4月3日推出「統一尚勇選手姓名吊飾組」，每場限量7000組，凡當日購票進場球迷均可排隊兌換。
年度季票、鑽石席、家庭席、球探席、外野酷炫席均保留贈品兌換，歡迎球迷踴躍進場參與統一獅尚勇開幕戰系列主題活動，當天場外活動也將規劃一系列好玩尚勇主題活動。
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