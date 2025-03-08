棒球／台南亞太棒球村春訓搶手 韓職2隊剛返國就預約明年再來

台南市亞太國際棒球訓練中心吸引國際球隊來春訓，剛結束春訓的韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊及WBCQ南非國家代表隊，對台南冬天天氣溫暖又晴朗留下深刻的好印象，韓職兩球團於本周返回韓國，不約而同向台南市體育局表達，隔年再次前來的高度意願，並期盼能長期維持良好穩定的交流。

台南市體育局說，為打造國際級棒球訓練中心，韓職來台春訓前、中、後，均積極搜集球團管理高層、教練、選手等多方意見，希望將亞太棒球村打造成為國際球團春訓搶手地點。國際球隊均表示規模完善、設備精良且交通便利的亞太棒球訓練中心，是球員進行高強度訓練以提升體能、調整打擊與投球狀態的絕佳環境。

過去NC恐龍隊、南非國家代表隊總教練Neil Adonis均讚許亞太棒球場最具規模且達到專業球場的高水準。台鋼雄鷹、統一獅等國內職棒球團也表示，亞太的球員休息室、牛棚及室內打擊區使用起來相當舒適。

台南冬季乾燥且溫暖，春訓通常在2、3月進行，溫暖且穩定的天氣，確保球員不易受到氣候因素干擾，得以持續進行訓練與比賽。以往，佛羅里達州和亞利桑那州作為美國大聯盟春訓基地，或是日本九州、沖繩、鹿兒島 望向來為亞洲國家春訓熱門地點，主要都是其溫暖特色。

台南為全台日照天數最多的城市，春季氣候也相對穩定，可謂得天獨厚。亞太棒球訓練中心為國內最完善的三級棒球園區，包括2萬5000席、全台最多座位的成棒主球場，3000席位的成棒副球場、少棒主球場、少棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場等7面球場，不僅不易受到氣候干擾，夜間可持續練習，樂天巨人隊進駐期間，教練團佈下多組人馬同時訓練，並針對個別球員於夜間加強訓練，充分發揮訓練效率。

體育局指出，職棒春訓期間，球團、隨行工作人員與媒體長時間須待在當地，春訓地點的交通和住宿格外重要。亞太棒球村距離永康交流道僅5分鐘車程，周邊也有桂田酒店、雀客藏居、劍橋飯店等連鎖旅宿，且距離原市區更是不遠，減少舟車勞頓。醫療後援方面，亞太棒球場緊鄰安南醫院、奇美醫院，可迅速獲得完善的醫療支援。

春訓也是增加球員與球迷互動、擴展球隊市場的重要時期，甚至吸引來自其他地區的球迷前來觀賽，開發出「棒球春訓旅遊」另類商機。台南擁有深厚的棒球歷史文化球迷眾多，NC恐龍隊教練表示，來台8場測試賽有2萬多位球迷入場，甚至有台灣球迷身穿恐龍隊服來加油，令人印象十分深刻。

樂天巨人隊在春訓結束時，宣布捐贈4000顆球給體育局、長榮中學、民德國中、崇明國中與文元國小等學校，並主動提出指導台南三級棒球選手，協助推動在地棒球教育，也是當初迎接外國球團到台南春訓的正面效應。