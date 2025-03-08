中職／洋投哈瑪星沒留在台灣！轉戰墨西哥聯盟生涯首次

墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos）昨天宣布，簽下左投哈瑪星（Nick Margevicius），哈瑪星去年效力台鋼雄鷹隊未獲得續約，今年將是他生涯首度在墨西哥聯盟投球。

現年28歲的哈瑪星於2017年大聯盟選秀會被教士隊選中，2年後就登上大聯盟，但受到胸廓出口症候群影響發展，只在大聯盟打3季，留下出賽32場、防禦率6.12的成績。

哈瑪星來台發展的過程相當特別，棒球作家方祖涵分享過一段故事，他搭機時巧遇哈瑪星的岳父母，兩人看到他「台北市立棒球場」的帽T很有興趣。雄鷹球團後來得知此事，聯繫有意來亞洲發展的哈瑪星，最終達成協議。

去年哈瑪星總共先發18場，7勝6敗、主投108.1局，防禦率2.82。據傳哈瑪星有意返台，但球團評估後沒有和他再續前緣，如今他將轉戰墨西哥聯盟，延續職棒生涯。