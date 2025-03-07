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中職／兄弟洲際主場門票13日起售 Baby Shark打頭陣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟球團繼昨日公布上半季台北大巨蛋售票資訊後，今日再公布上半季台中洲際棒球場售票資訊，五大主題日由「Baby Shark」IP聯名拉開洲際主場序幕、經典「女孩日」回歸、還有各種全新主題日，3月13日起陸續開放會員購票、17日中午全面開賣。

今天兄弟球團公告中華職棒36年上半季台中洲際棒球場售票資訊，將於3月13日12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票。

3月14日12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票；3月17日12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

此外，球團將持續與贊助廠商推出「燒肉SHOJO」 爽揪洲際假日主題套票！只要購買 2025 上半季中信兄弟於洲際球場5場任一場週五六日的主題日套票，即可享受超值優惠與限定好禮。

中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團公布2025年洲際主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 中華職棒 棒球

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