影／樂天女孩新夥伴 廉世彬、禹洙漢、河智媛首次亮相
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」上午舉行全新陣容發布會，三位韓籍新夥伴廉世彬、禹洙漢、河智媛首次公開亮相且熱舞，引起現場粉絲熱情歡呼。三人受訪時異口同聲表示，很榮幸能來台加入樂天女孩團隊，會全力投入應援工作，希望獲得球迷們的熱烈支持。
中職新球季將於三月底登場，樂天桃猿啦啦隊上午在「2025 台灣運動文化展」展場舉行全新陣容發布會，29位成員穿著全新制服，分三組大跳應援舞蹈，展現年輕女孩的熱情與活力。而職籃台啤雲豹知名啦啦隊員「電豹女」笑笑與彭彭，今年也加入樂天桃猿啦啦隊團隊，正式成為「樂天女孩」一員。
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