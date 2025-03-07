快訊

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

台積電千元保衛戰測市場風向 陸行之：其實沒有說不的籌碼

中職／猿迷笑笑圓夢 彭彭爸媽是象迷卻祈願當樂天女孩

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年5位新成員，彭彭（左起）、禹洙漢、河智媛、廉世彬、笑笑。記者侯永全／攝影
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年5位新成員，彭彭（左起）、禹洙漢、河智媛、廉世彬、笑笑。記者侯永全／攝影

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年不只3位韓援，還有2位本土生力軍，笑笑、彭彭都有職籃應援經驗，桃園在地人笑笑全家都是猿迷，彭彭雖然父母都是象迷，但自己一直以加入樂天女孩作為「第一志願」。

台啤雲豹職籃啦啦隊員「電豹女」笑笑今年加入樂天桃猿啦啦隊，面對數量眾多的應援曲，笑笑坦言「多到令人驚訝的程度」，但他也透過慢慢練習去熟悉，「本身有跳有氧運動的經驗，舞步記得算快。」

去年加入台新戰神啦啦隊的彭彭則表示，自己從2月開始練習，籃球跟棒球的應援曲數量確實有差，「只好趕快開始練。」

笑笑本身就是樂天桃猿的忠實球迷，能加入樂天女孩猶如圓夢，「我的父母都支持樂天，再加上我是道地的桃園人，因此我非常支持樂天桃猿。」

彭彭則是要準備還願，她透露自己的父母其實是中信兄弟球迷，「但是我去年開始跳籃球，就有到指南宮祈願，希望能夠加入樂天女孩。」

笑笑表示，對於應援曲的適應不是問題，但慢熟的自己常常默默待在角落，希望能夠盡快融入，但也已經感受到學姊的溫暖，「尤其副隊長筠熹經常關心我，告訴我有問題隨時可以請教她，這讓我感到非常安心。」

籃球

延伸閱讀

中職／媒體大陣仗嚇到樂天韓援三本柱 河智媛備戰酷暑有妙招

中職／「富邦至寶」李珠珢要來了！13日首度以Fubon Angels亮相

中職／樂天韓援三本柱合體 河智媛感受台式熱情

中職／河智媛、禹洙漢、廉世彬抵台！開心擊掌猿氣小子

相關新聞

中職／「富邦至寶」李珠珢要來了！13日首度以Fubon Angels亮相

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels最大補強李珠珢即將來台！球團今天公布，將在13日為她舉辦媒體見面會，屆時將是她首...

中職／樂天韓援三本柱合體 河智媛感受台式熱情

樂天女孩全新陣容今天上午在開季記者會上閃亮登場，其中最引人注目的莫過於三位韓國新夥伴廉世彬、禹洙漢、河智媛的首次公開亮相...

中職／中信兄弟開幕戰最貴2380元含冠軍戒 上半季大巨蛋票價公布

2025年中華職棒賽季即將開打，中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊，3月29日及30日兩天的開幕系列戰，購...

中職／河智媛、禹洙漢、廉世彬抵台！開心擊掌猿氣小子

樂天桃猿所屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩今年有韓援助陣，「三本柱」河智媛、禹洙漢及廉世彬今天搭機抵達台灣，與...

中職／兄弟洲際主場門票13日起售 Baby Shark打頭陣

中信兄弟球團繼昨日公布上半季台北大巨蛋售票資訊後，今日再公布上半季台中洲際棒球場售票資訊，五大主題日由「Baby Sha...

影／樂天女孩新夥伴 廉世彬、禹洙漢、河智媛首次亮相

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」上午舉行全新陣容發布會，三位韓籍新夥伴廉世彬、禹洙漢、河智媛首次公開亮相且熱舞，引起現場粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。