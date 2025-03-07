中職／猿迷笑笑圓夢 彭彭爸媽是象迷卻祈願當樂天女孩

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩今年不只3位韓援，還有2位本土生力軍，笑笑、彭彭都有職籃應援經驗，桃園在地人笑笑全家都是猿迷，彭彭雖然父母都是象迷，但自己一直以加入樂天女孩作為「第一志願」。

台啤雲豹職籃啦啦隊員「電豹女」笑笑今年加入樂天桃猿啦啦隊，面對數量眾多的應援曲，笑笑坦言「多到令人驚訝的程度」，但他也透過慢慢練習去熟悉，「本身有跳有氧運動的經驗，舞步記得算快。」

去年加入台新戰神啦啦隊的彭彭則表示，自己從2月開始練習，籃球跟棒球的應援曲數量確實有差，「只好趕快開始練。」

笑笑本身就是樂天桃猿的忠實球迷，能加入樂天女孩猶如圓夢，「我的父母都支持樂天，再加上我是道地的桃園人，因此我非常支持樂天桃猿。」

彭彭則是要準備還願，她透露自己的父母其實是中信兄弟球迷，「但是我去年開始跳籃球，就有到指南宮祈願，希望能夠加入樂天女孩。」

笑笑表示，對於應援曲的適應不是問題，但慢熟的自己常常默默待在角落，希望能夠盡快融入，但也已經感受到學姊的溫暖，「尤其副隊長筠熹經常關心我，告訴我有問題隨時可以請教她，這讓我感到非常安心。」