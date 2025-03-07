中職／媒體大陣仗嚇到樂天韓援三本柱 河智媛備戰酷暑有妙招
樂天女孩今年加入5位生力軍，其中三位韓援廉世彬、禹洙漢、河智媛最受關注，現場粉絲及媒體的大陣仗讓三人都驚訝不已，而面對台灣的盛夏也有心理準備，河智媛更開玩笑說：「可能要理光頭。」
樂天女孩今天舉辦開季記者會，30位成員扣掉人在國外的岱縈全數出席，現場閃光燈不斷，聚集超過30家電子、平面媒體，會場旁也有不少粉絲卡位拍照。
河智媛表示，自己很少來台灣，「看到這麼多人，規模比想像大，嚇到了。」廉世彬也說：「過去在韓國擔任啦啦隊，比較少看到這麼多媒體。」禹洙漢則說，從機場就感受到台灣人的熱情，「希望大家多多進場應援。」
河智媛透露，去年耶誕節來到台灣，粉絲的反應很好，因此接到樂天的聯繫就想要來台灣，體驗不同的應援文化；廉世彬、禹洙漢則都表示，很感謝樂天給予的機會，能成為樂天女孩一員感覺很神奇。
接下來要適應台灣的文化，河智媛透露，自己之前品嚐過火鍋、雞排、珍奶等美食，昨天則吃了燒肉，對於夏天的炎熱也有所準備，開玩笑要剃頭後，也認真表示，昨天逛商店時就有看到台灣有賣一些應對夏天的衣物，「會多買一些涼感的。」
對三位韓援來說，要重新記憶這麼多的應援曲也是挑戰，河智媛表示，整體來說，台灣的應援曲節奏較快，動作也要更迅速，「這點來說有點難度。」
廉世彬則說，要背的曲目確實比較多，「但是歌曲都很好聽，就慢慢練習，跟自己說『我可以的』。」禹洙漢則表示，一開始對於歌曲陌生，感覺很困難，但聽熟了就變得容易。
至於是否有欣賞的台灣球員？禹洙漢笑說，剛來這裡還不熟悉，但會在賽季中好好觀察，「有欣賞的再跟你們說。」
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