中職／樂天女孩30人揭曉 曲曲接任隊長不怕「魔咒」

樂天女孩今天舉辦開季記者會，女孩們穿上由知名設計師APUJAN打造的全新亮片表演服，一字排開瞬間成為全場焦點，活動中，女孩們不僅帶來由舞蹈總監筱晴精心編排的全新應援舞蹈，還揭曉新任隊長曲曲，以及特級副隊長筠熹。

隊長曲曲興奮地表示：「有了新的韓援加入，我們女孩湊齊了三個國籍的風格，又有舞蹈總監、副總監，舞蹈表演魅力的部分相信今年會讓人有耳目一新的視覺享受！近期因為國家隊的好表現推動下，相信今年球季會吸引更多球迷進場支持中華職棒。」

樂天女孩今天舉辦開季記者會，韓援禹洙漢（前排左起）、河智媛、廉世彬首次公開亮相。記者侯永全／攝影 蘇志畬

特級副隊長筠熹說道：「今年特級長兼職副隊長，因為會一點點日文的關係，所以在海外能夠快速的溝通女孩遇到的問題以及突發狀況，也希望這個新的特級副隊長的職稱跟我們新加入的韓援們，能夠帶給大家一個新的氣象。」

29位女孩齊聚一堂（其中岱縈因出國工作缺席），展現滿滿的熱情與魅力，宣告從啦啦隊引退的籃籃雖然沒有在台上現身，但也特別到場低調探班。

樂天女孩今天舉辦開季記者會。記者侯永全／攝影

曾擔任隊長、總隊長的籃籃今年球季將轉換身分，新任隊長曲曲被問到是否會擔心「當隊長引退的魔咒」，曲曲笑說，這個職務是幫助大家，每個人都會有機會，去年當過隊長的筠熹也說：「我還在這啊。」

2025年樂天女孩的全新的亮片表演服由知名時裝設計師APUJAN設計，延續樂天紅的經典色調，結合樂天女孩的活力與自信，打造出兼具運動與時尚感的全新服裝。

樂天女孩今天舉辦開季記者會，韓援禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬首次公開亮相。記者侯永全／攝影 蘇志畬

APUJAN透露，設計時特別考慮到樂天女孩的舞蹈習慣，在細節上例如褲裙設計、亮面內側以柔軟的材質包覆，並選用延展性更高、更輕薄的彈性針織布料，以樂天紅與白色拼接，呈現出既動感又時尚的全新風格。

2025樂天女孩30名成員名單：

#00琳妲、#2嘎琳、#3小紫、#6宋宋、#7筠熹、#8儷軒、#9Kaho、#10卉妮、#11陳伊、#12林穎樂、#15孟潔、#17笑笑、#18熊霓、#19Kira、#20Mika、#22河智媛、#24廉世彬、#25禹洙漢、#27若潼、#33李昀、#36禹菡、#66岱縈（今天國外活動沒到）、#67崔荷潾、#77曲曲、#83芷軒、#87彭彭、#88沈珈妤、#97溫妮、#98Dora、#99丘薆