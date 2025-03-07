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中職／「富邦至寶」李珠珢要來了！13日首度以Fubon Angels亮相
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels最大補強李珠珢即將來台！球團今天公布，將在13日為她舉辦媒體見面會，屆時將是她首度以Fubon Angels一員身分亮相。
李珠珢去年因「出局舞」爆紅，曾在7月台北大巨蛋「G!POP流行音樂節」主題日，以起亞虎隊啦啦隊的身分與Fubon Angels一起為悍將應援，球季結束後動向備受矚目，最終由富邦育樂與她簽下全經紀約，今年預期將在台灣有活躍的一年。
悍將球團今天發布採訪邀請，將在13日舉辦李珠珢媒體見面會，她將首度正式以Fubon Angels的身份亮相，記者會將由富邦悍將官方Twitch頻道進行全程直播，主持人Travis將與李珠珢互動對談，Fubon Angels秀秀子、檸檬、沁沁也將出席，代表全體FA歡迎她的加入。
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