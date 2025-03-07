中職／樂天韓援三本柱合體 河智媛感受台式熱情
樂天女孩全新陣容今天上午在開季記者會上閃亮登場，其中最引人注目的莫過於三位韓國新夥伴廉世彬、禹洙漢、河智媛的首次公開亮相，引起現場熱烈掌聲加尖叫。
對於加入後首次出席公開活動，河智媛笑說：「原本擔心文化差異，讓我有一點緊張，不過當看到熱情的粉絲時，緊張感瞬間一掃而空。」現場氣氛熱烈非凡。
今年新加入的樂天女孩彭彭、笑笑也以甜美形象登場，而三位韓援廉世彬、禹洙漢、河智媛更被譽為「樂天三本柱」，首次合體亮相便成為話題焦點。
聊起為台灣應援所做的準備，廉世彬笑說：「台灣的應援歌曲比韓國多很多，所以很努力背和練習。並且正在學習中文，希望跟大家溝通順利。」
河智媛則分享：「雖然台灣韓國兩邊跑，但在移動過程中，還是會努力找空檔看影片練習應援舞。」而禹洙漢則充滿期待地表示：「回到最初想要努力應援的心，對一切都覺得非常期待！」
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