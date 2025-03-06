中職／河智媛、禹洙漢、廉世彬抵台！開心擊掌猿氣小子

樂天桃猿所屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩今年有韓援助陣，「三本柱」河智媛、禹洙漢及廉世彬今天搭機抵達台灣，與來接機的猿氣小子開心擊掌，明天將首度合體亮相。

樂天女孩今年大舉招兵買馬，日前陸續宣布「啦啦隊女王」廉世彬、「韓華最正啦啦隊」禹洙漢、「最強高中生」河智媛的加入，三人也在今天抵台備戰新球季。

樂天女孩將在明天早上10點在台北花博爭艷館舉辦開季記者會，這也將是廉世彬、禹洙漢、河智媛的首度公開亮相，包括新成員等全員30人都會出席。

開季記者會中也將演出全新舞蹈，並介紹新加入的樂天女孩和韓籍成員，接著公布今年正副隊長，以及由設計師APUJAN分享新亮片服的設計理念。

而樂天桃猿隊也將在11日舉辦開季記者會，揭曉球場的新改變，以及樂天集團入主後首度更新的主客場球衣，副董事長暨執行長牧野幸輝、領隊川田喜則，及球員代表林立、黃子鵬、梁家榮、林泓育，還有樂天女孩代表小紫、若潼、嘎琳、穎樂都將出席。