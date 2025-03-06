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中職／中信兄弟開幕戰最貴2380元含冠軍戒 上半季大巨蛋票價公布

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

2025年中華職棒賽季即將開打，中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊，3月29日及30日兩天的開幕系列戰，購買29日指定席位將贈送球迷版冠軍戒，還有4月19、20日與蠟筆小新的聯名主題日，3月11日起陸續開放售票，17日全面開放。

中信兄弟將在3月29日及30日兩天於台北大巨蛋擔任主場球隊，進行中職36年開幕戰。其中，29日球團也預計於16點10分進行盛大的中華職棒開幕儀式，購買當天指定區域的球迷朋友，還可以收到球迷版「2024進擊冠軍戒指」以及「進化應援短T」，以及「進化攻略手冊」。

此外，球迷敲碗已久的「中信兄弟與蠟筆小新」IP聯名主題日，也即將在4月19、20日登場，這次球團更是推出限量100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」，讓你一次擁有蠟筆小新聯名球衣、球帽、懶懶毯、零錢包與枕頭套等入場贈禮，以及享有其他商品優先購買資格。

根據球隊公布資訊，開幕戰最貴的凱旋象前席A、進擊應援席，要價2380元，B1內野最便宜也要1980元；蠟筆小新主題日的19、20日兩天則是B1內野1380元起跳，最貴1780元。

為了讓更多球迷朋友可以參與棒球盛宴，中信兄弟球團本季取消尊爵席，與贊助商攜手合作更廣泛的客製化服務，整體提升球迷朋友的看球體驗。

同時，球團也新增了「上半季主場套票」，購買上半季中信兄弟台北大巨蛋主場套票者，在包含4月18日的5場賽事中，除可享有票券總額之9折優惠外，中信兄弟更是加碼贈送當週主題日紀念票卡乙張。

今天球團也公告中華職棒36年上半季台北大巨蛋售票資訊，將於3月11日12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，18:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票。

3月12日12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票；3月17日12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票；洲際場次售票資訊即將公布敬請期待。

中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
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中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟球團今日公布上半季在台北大巨蛋的售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
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中信兄弟 中職 中華職棒

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