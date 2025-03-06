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中職／馬傑森連4打席安打 陳晨威、林立3安猛打抓雄鷹

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬傑森單場出現4支安打。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森單場出現4支安打。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿、台鋼雄鷹隊今天在左訓中心進行熱身賽，猿隊全場揮出17支安打，馬傑森連續4個打席揮出安打，陳晨威、林立都是3安猛打，終場以7：2獲勝。

猿隊打完前5局1：2落後，6局下林立安打、林泓育二壘打追平比數，林泓再靠投手暴投跑回超前分；猿隊8局下2出局後連續6名打者上壘，包括5支安打、1次保送，一共攻下4分，拉大領先差距，終場以5分之差獲勝。

馬傑森今天手感不錯，3、5局下揮出一壘打，7局下追加二壘打，8局下出現單場第4安，攻下球隊第7分。

猿隊推出6名投手應戰，李家明先發3局，被揮出兩支安打、失1分，飆出5次三振，邱駿威接手兩局，也被揮出兩支安打、失1分，接著呂詠臻、莊昕諺、陳柏豪、温展樂各投1局無失分，只有陳柏豪被揮出1支安打，牛棚有效封鎖雄鷹打線。

林立3安猛打。圖／樂天桃猿隊提供
林立3安猛打。圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威3安猛打。圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威3安猛打。圖／樂天桃猿隊提供

林立 樂天桃猿

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