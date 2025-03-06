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日職／古林睿煬首次Live BP投2K 隊友讚球速快：瞬間醒了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊投手古林睿煬。中央社
火腿隊投手古林睿煬。中央社

日本職棒火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天進行第一次的Live BP（實戰投打練習），面對5人次投出2次三振，另外被敲1支安打，遭到三振的田宮裕涼大讚：「球真的很快。」

古林睿煬因為右側腹部不適影響春訓調整進度，經典賽資格賽、火腿交流賽都趕不上登板，但今天回到火腿主場Es Con Field，終於進行實戰投打練習。

古林睿煬交錯對戰田宮裕涼和清水優心、合計5次對戰，依序是安打、游擊滾地、左外野飛球出局、三振、三振，包含變化球在內一共投了22球，監督新庄剛志也穿著便服站在本壘後方仔細觀察。

田宮裕涼在第一次對決時從古林手中敲安，但在第三次對戰中，揮空直球遭三振，他表示：「很久沒有打擊了，一上場就來了一顆讓我瞬間清醒的球。真的很快。」

古林睿煬 火腿

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