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經典賽／水谷瞬開轟致敬熱男 新庄剛志：讓他穿日本隊球衣打球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水谷瞬在日本武士隊強化試合賽開轟。 截圖自影片
水谷瞬在日本武士隊強化試合賽開轟。 截圖自影片

備戰2026年經典賽，日本武士隊與荷蘭隊進行兩場交流賽，昨天首戰就以5：0贏球，開路先鋒水谷瞬敲出首局首打席全壘打，展現「熱男」松田宣浩般的大賽型能力，母隊火腿監督新庄剛志更笑說，以後要讓他穿國家隊球衣打球。

23歲的水谷瞬是奈及利亞與日本的混血兒，2018年是軟銀鷹隊選秀會上第五指名，只不過尚未升上過一軍，直到去年季後透過現役選秀會轉戰日本火腿，今年首度站上一軍舞台，並打出9轟、39分打點，打擊率2成87的成績，近期更隨隊來台參加2場與中職的交流賽，返日後立刻與日本隊會合。

水谷瞬表示，剛站上打擊區時心情很緊張，但能夠背負著日本國旗在眾多球迷前打球，帶著感謝的心情出賽，「兩年前無法想像自己會在這樣的舞台，謝謝所有支持過我的人，我會繼續加油。」

水谷瞬在軟銀隊期間曾跟著松田宣浩一起自主訓練，這次日本隊松田宣浩也擔任野手總合教練，因此首局敲出首打席全壘打後，水谷瞬比出「熱男」的招牌動作致敬，也透露過去松田宣浩過去曾告訴自己「首打席很重要」。

松田宣浩則對於過去自主訓練的弟子，能夠在首次加入日本隊的第一個打席就開轟感到欣慰，「他真的很努力，如今努力有了回報，穿上這件球衣開轟是額外獎勵，也鼓勵了其他選手，不要輕易放棄。」

新庄剛志對於水谷瞬在日本隊的表現也給予好評，「他是我帶領之下的選手，如果這點程度就讓大家驚訝的話，那就麻煩了。他應該是喜歡這樣的舞台吧。」更開玩笑說：「也許在賽季中，我會讓你穿上（日本隊的）那件球衣上場。」

日本火腿 日本隊 松田宣浩

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