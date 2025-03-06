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韓職／去年防禦率4.93生涯最慘 金廣鉉年薪30億韓元仍居首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
SSG陸者隊左投金廣鉉以30億韓元（約合台幣6840萬元）薪資排全韓職第一。 美聯社
SSG陸者隊左投金廣鉉以30億韓元（約合台幣6840萬元）薪資排全韓職第一。 美聯社

韓職棒官方（KBO）昨天正式公布各隊球員本季薪資，SSG陸者隊左投金廣鉉以30億韓元（約合台幣6840萬元）排名第1，這位36歲老將接下隊長重任，誓言帶領球隊重返季後賽。

KBO公布597名登錄球員（包括新人、外籍球員）身價，金廣鉉的年薪從去年10億韓元漲到30億，創下韓職史上調薪最高數字，韓華鷹隊柳賢振、KT巫師隊高永表、三星獅隊具滋昱20億韓元並列第2。

金廣鉉2020、21年赴美效力紅雀隊，返韓後和登陸者簽下4年151億韓元合約，前年也入選世界棒球經典賽國手，去年雖投出12勝，但防禦率4.93是生涯最慘紀錄，登陸者先發投手群防禦率5.26更在韓職排名墊底。

登陸者結束日本春訓行程，返韓備戰新球季，金廣鉉表示，去年牛棚不錯，也不必擔心進攻，但先發投手是最弱的環節，今年必須彌補不足，自己要帶頭努力解決問題。

金廣鉉強調不擔心未來合約，新球季專注幫助球隊，他說：「身為隊長的工作就是讓教練團和球員團結起來，多爭取一些勝利，球隊比個人重要，等到球季結束再想合約問題。」

KT巫師 金廣鉉 韓職

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