中職／統一西武雙獅交流進軍大巨蛋 法被席最高價1880元
中華職棒統一獅隊今年主場行銷活動中，最受到球迷期待與歡迎的「台日雙獅交流主題日」，將邁入第10年的聯名合作，今年將在4月11日到13日移師台北大巨蛋，票價今天公布，最貴的「台日雙獅法被席」來到1880元。
為了盛大慶祝台日雙獅10周年的友好情誼，行銷團隊特別設計專屬LOGO，也將推出一系列主題商品，預計3月中下旬於萊恩酷商城搶先預購。
本次統一獅隊前進大巨蛋，周六、周日連續兩天特別推出「台日雙獅法被席」，每場限額5000席，兩場分別推出不同款式設計，其中周六以西武獅藍為主、周日以統一獅橘為主。
「台日雙獅法被席」座位區為B1 108區～118區，票價依不同區域區分為1780元及1880元，L4、L5將視銷售情況開放，另外周五賽事則僅開賣內野B1到L2的以及外野B1區域。
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