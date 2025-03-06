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中職／龍隊年度主視覺「Goal For One」 新球季首戰對決桃猿

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊公布2025年度主視覺。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布2025年度主視覺。圖／味全龍隊提供

味全龍隊本季首戰將在3月30日，前往桃園球場對決樂天桃猿隊，球團今天公布年度主視覺「Goal For One！」，全力備戰新球季。

龍隊公布相關訊息如下：

2025年，味全龍以全新年度主視覺「Goal For One」宣示龍軍決心，象徵團結一致，全力衝刺新賽季。

龍鳴號角已然響起，龍軍整裝待發，準備迎接新賽季的挑戰。肩負龍魂信念與廣大球迷的熱切期待，味全龍將展現不屈不撓的精神，即使強敵環伺，也將以堅定的步伐，無畏前行。今年味全龍誓言如烈焰猛龍，衝破所有阻礙，展現團隊合作與無懼挑戰的決心，目標直指終極榮耀。

主視覺畫面中，球員們身披經典紅色戰袍，目光堅定，奮力向前，猶如猛龍出閘，氣勢磅礡。背景瀰漫著濃烈的戰意，紅色旗幟迎風揮舞，象徵著龍軍團結一心、無懼挑戰。畫面右下角的「Goal For One」標誌以強烈的金紅配色呈現，突顯出龍軍的信念與決心，誓言目標一致、勇往直前。

本季味全龍不僅在場上全力拚搏，也將與所有龍迷攜手同行，共同迎戰挑戰。龍眾一心，目標唯一，2025年，讓我們一起燃燒龍魂，邁向榮耀！

味全龍 樂天桃猿

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